Речник Генштабу ЗСУ: нема причин хвилюватися через проект Путіна щодо ППО

Речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов закликає не хвилюватися через внесення президентом Росії Володимиром Путіним до Державної Думи проекту федерального закону, який дозволить РФ використовувати ППО на кордонах Білорусі з ЄС та Україною.

"Хочу відразу заспокоїти наших глядачів. Питання стосується суто технічного напрацювання цього документа", - сказав Селезньов в ефірі Радіо Свобода.

Він пояснив, що, починаючи від 2009 року, Союзна держава Білорусі та Російської Федерації здійснює спільний контроль за повітряним простором над територією цих двох держав. Що стосується контролю за повітряним простором над територією Білорусі, то цим займаються відповідні підрозділи ППО Збройних сил Республіки Білорусь.

"Щоб адаптувати документ, зафіксований у 2009 році, президент Росії подав протокольне доручення, щоб привести його у відповідність до сучасних реалій", - зазначив речник Генштабу.

"Що стосується позиції ЗСУ, то Повітряні сили ЗСУ виконують завдання виключно в повітряному просторі нашої країни. Тому немає причин будь-кому хвилюватися, що ми можемо мати клопіт, пов’язаний з цим документом", - заявив він.

Селезньов також повідомив, що минулого року Збройні Сили України провели ряд стратегічних, командно-штабних навчань, у ході яких опрацьовувалися різні варіанти застосування ЗСУ в рамках реагування на будь-які випадки і факти агресії з боку можливого противника.

"Навчання показали рівень готовності ЗСУ для відбиття агресії на будь-якому з напрямків", - запевнив він.

Речник Генштабу додав, що цього року планується проведення відповідних навчань у вересні.

Як повідомлялося, 11 серпня сайт Держдуми повідомив, що президент РФ Володимир Путін вніс до Державної Думи проект федерального закону, який дозволить РФ використовувати ППО на кордонах Білорусі з ЄС та Україною.

Згідно з повідомленням, Путін просить Держдуму ратифікувати протокол "про внесення змін і доповнень до Угоди між Російською Федерацією і Республікою Білорусь про спільну охорону зовнішнього кордону Союзної держави в повітряному просторі і створення Єдиної регіональної системи протиповітряної оборони Російської Федерації і Республіки Білорусь від 3 лютого 2009 р".

Протокол був підписаний 2 листопада 2016 року в місті Мінськ.

Українська правда