Українка виборола "срібло" на ЧС з легкої атлетики

Українка Юлія Левченко виборола "срібло" на Чемпіонаті світу з легкої атлетики, що проходить у Лондоні.

У передостанній день змагань, коли розігрувалося 7 комплектів нагород, 19-річна Левченко стала першою українською медалісткою у стрибках у висоту, пише "Укрінформ".

"З першої спроби Левченко подолала висоту 1.97 м, після чого двічі перевершувала власний рекорд, перестрибнувши 1.99 і 2.01 м", - йдеться у повідомленні.

Раніше Левченко виграла юнацький чемпіонат Європи U-23 у стрибках в висоту.