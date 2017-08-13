Жителі Барселони провели акцію проти туристів на міському пляжі

Кілька сотень жителів Барселони влаштували акцію протесту проти масового туризму на найпопулярнішому серед туристів міському пляжі Барселонета.

Про це пише BBC.

Учасники акції вивісили плакати з написами "Ми не хочемо туристів", "Припиніть масовий туризм" та іншими.

Акцію організували жителі району Барселонета, до них також приєдналися жителі інших районів каталонської столиці.

Район Барселонета знаходиться між портом Барселони і Олімпійським селом, це одне з основних місць скупчення туристів.

У районі, який виходить на набережну, знаходиться багато готелів і ресторанів, а багато квартир в будинках здаються відпочиваючим.

Жителі Барселони незадоволені поведінкою туристів, а також тим, що через різке зростання числа туристів в місті ростуть ціни на оренду квартир.

"Раніше ми жили поруч зі злодіями і наркоманами, намагалися нормально уживатися, і у нас це виходило. Але туризм знищив все", - сказала одна з учасниць акції.

У першому півріччі Іспанія встановила черговий рекорд за кількістю іноземних туристів - до країни прибули 36,4 мільйона осіб.

Прем'єр Іспанії Маріано Рахой заявив, що туризм забезпечує 11% ВВП країни.