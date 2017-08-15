У Харкові п'яні пасажири авто побили патрульних

Двоє п'яних пасажирів машини, водія якої зупинили патрульні поліцейські для перевірки, влаштували бійку з правоохоронцями.

Про це повідомляє Патрульна поліція Харкова у Facebook.

За її інформацією, у вівторок близько 1 ночі на Бєлгородському шосе за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль Hyundai Accent. Водій машини мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.

"У салоні транспортного засобу перебували двоє пасажирів, яких надзвичайно обурила зупинка авто та складання відносно його водія адміністративного протоколу за фактом керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Проте самі громадяни також мали ознаки сп'яніння", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, нетверезі пасажири влаштували сварку з правоохоронцями, яка переросла у бійку. Внаслідок конфлікту двоє патрульних отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Правопорушників затримали за ст. 345 Кримінального кодексу України "Насильство щодо працівника правоохороннного органу", максимальна санкція якої передбачає до 14 років позбавлення волі.

Відносно 36-річного водія Hyundai патрульні склали протокол про адмінправопорушення за фактом відмови від проведення огляду на стан сп'яніння.

Українська правда