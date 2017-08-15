Гройсмана розлютив чиновник, який його не слухав: Шукайте іншу роботу

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Вівторок, 15 серпня 2017, 15:38

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман порекомендував першому заступнику голови Чернігівської ОДА Леоніду Сахневичу написати заяву на звільнення за те, що неуважно слухав главу уряду.

Іцидент стався 15 серпня в ході всеукраїнської селекторної наради щодо підготовки до нового навчального року в місті Дніпро, повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, спершу Гройсман закликав голів облдержадміністрацій та мерів міст взяти участь у серпневих конференціях освітян і пообіцяв особисто прийти на таку конференцію, а потім перейшов до питань підготовки кадрів у галузях національної економіки, формування бізнес-клімату, взаємодії місцевої влади з підприємцями тощо.

Під час промови він раптово попросив вивести на екран Чернігів та звернувся до представника Чернігівської ОДА, яким виявився перший заступник губернатора Леонід Сахневич, з проханням повторити те, що сказав останнє.

У свою чергу, Сахневич зазначив, що прем’єр-міністр саме розповідав про серпневі конференції.

"Ви неуважно слухали, що сказав прем’єр-міністр. Прем’єр-міністр говорив про національну економіку. Я думаю, що вам треба прийняти рішення і знайти собі іншу роботу. Ви почули мене? Голові адміністрації напишіть заяву про звільнення і шукайте собі іншу роботу, я з вами працювати не буду", – обурився Гройсман.

"Я говорю про національну економіку, я говорю про дітей у дитячих садочках, Ви сидите, ляси точите", – додав він.

Після спроби першого заступника голови Чернігівської ОДА принести вибачення, глава уряду наголосив:

"Вибачатись будете перед своєю дружиною, якщо, не дай Бог, зробите щось не так, у вашому серці має це боліти, а не вибачатися переді мною".

Теми: Гройсман
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