Радбез ООН може ввести нові санкції проти Північної Кореї – ЗМІ

Рада безпеки ООН може ввести нові санкції проти Північної Кореї, які, ймовірно, будуть націлені на поставки текстильної продукції і нафти з КНДР.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів Радбезу ООН, передає Європейська правда.

Дипломати кажуть, що товари на суму близько $2 млрд від експорту можуть бути включені в "чорний список", щоб скоротити фінансування програм балістичних ракет і ядерної зброї в Пхеньяні.

"Можливо, в якийсь момент буде інша резолюція. Ми можемо розділити ці 2 мільярди доларів на інші сектори і зробити ще одну третину, скоротивши текстильний сектор або щось ще", - сказав один з дипломатів.

За даними Корейського агентства сприяння торгівлі та інвестиціям (KOTRA), текстиль став другим за величиною експортним товаром КНДР після вугілля та інших корисних копалин у році на загальну суму $752 млн. Майже 80% текстильного експорту вирушили до Китаю.

Інші заходи можуть включати заборону для національної авіакомпанії Північної Кореї, заборону кораблів у відкритому морі та додавання провідних офіційних осіб Пхеньяну до "чорного списку".

Резолюція ООН, прийнята минулого року, була спрямована на скорочення річного експортного доходу Північної Кореї на чверть або на $800 млн. Резолюція скоротила експорт вугілля на 60% і забороняє експорт міді, нікелю, срібла, цинку та олова.

Згідно із новою резолюцією ООН від 5 серпня, нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.

Санкції націлені на чотири сектори експорту - вугілля, залізо, свинець та морепродукти.