Таліби закликали Трампа вивести війська з Афганістану
Бойовики угруповання "Талібан" написали відкритого листа президенту США Дональду Трампу з закликом вивести американські війська з Афганістану.
Про це повідомляє Khaama Press.
Відзначається, що таліби написали лист, оскільки адміністрація Трампа розглядає нову політику щодо Афганістану.
Бойовики в листі стверджують, що триваюче насильство в Афганістані має прямий зв'язок з присутністю на території країни іноземних військ, називаючи їх "окупаційними силами".
"Талібан" також звинуватив очолювану США коаліцію в знищенні Афганістану.
Раніше повідомлялося, що Білий дім розробляє нову стратегію щодо Афганістану. Планується, що велика частина функцій військових може бути передана приватним військовим компаніям.
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