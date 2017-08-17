СБУ заявляє, що ФСБ РФ планує теракти і вбивства в Україні
Служба безпеки України має оперативну інформацію про посилення розвідувально-диверсійної діяльності російських спецслужб на території України.
Про це на брифінгу у четвер повідомив глава СБУ Василь Грицак.
"Останнім часом СБУ фіксує суттєву активізацію російських спецслужб на території нашої держави", – сказав він.
За словами Грицака ФСБ РФ засилає диверсійні групи для здійснення терористичних актів, вбивства державних діячів.
"Головними цілями є стратегічні об'єкти життєзабезпечення, інфраструктури. Так само ставиться за мету вбивство окремих громадсько-політичних діячів", – заявив він.
За словами Грицака, лише за останній місяць СБУ запобігла троьом таким терористичним атакам.
"Зокрема в Харкові 17 липня затримали керівника і організатора ДРГ, яку підготувало ГУР Генштабу Збройних сил Російської федерації. Вони отримали завдання вчинити вбивство кількох громадських діячів України. Прізвища я не можу назвати, бо ці люди не дали дозвіл на оприлюднення їхніх прізвищ", - повідомив він.
За словами очільника СБУ, для вчинення одного з убивств планували використати квадрокоптер.
"Наступну групу було затримано 13 липня в Маріуполі. Ця група планувала підірвати один з підрозділів Національної гвардії України. Членів ДРГ затримали під час закладення протипіхотної міни. Подібна міна в Україні не виробляється і не використовується. Це міна - російського виробництва", – розповів Грицак.
Також, Грицак нагадав, що 24 липня в Одесі затримали диверсантів, які скоїли підрив автомобіля.
Валентина Романенко, УП
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