СБУ заявляє, що ФСБ РФ планує теракти і вбивства в Україні

Служба безпеки України має оперативну інформацію про посилення розвідувально-диверсійної діяльності російських спецслужб на території України.

Про це на брифінгу у четвер повідомив глава СБУ Василь Грицак.

"Останнім часом СБУ фіксує суттєву активізацію російських спецслужб на території нашої держави", – сказав він.

За словами Грицака ФСБ РФ засилає диверсійні групи для здійснення терористичних актів, вбивства державних діячів.

"Головними цілями є стратегічні об'єкти життєзабезпечення, інфраструктури. Так само ставиться за мету вбивство окремих громадсько-політичних діячів", – заявив він.

За словами Грицака, лише за останній місяць СБУ запобігла троьом таким терористичним атакам.

"Зокрема в Харкові 17 липня затримали керівника і організатора ДРГ, яку підготувало ГУР Генштабу Збройних сил Російської федерації. Вони отримали завдання вчинити вбивство кількох громадських діячів України. Прізвища я не можу назвати, бо ці люди не дали дозвіл на оприлюднення їхніх прізвищ", - повідомив він.

За словами очільника СБУ, для вчинення одного з убивств планували використати квадрокоптер.

"Наступну групу було затримано 13 липня в Маріуполі. Ця група планувала підірвати один з підрозділів Національної гвардії України. Членів ДРГ затримали під час закладення протипіхотної міни. Подібна міна в Україні не виробляється і не використовується. Це міна - російського виробництва", – розповів Грицак.

Також, Грицак нагадав, що 24 липня в Одесі затримали диверсантів, які скоїли підрив автомобіля.

Валентина Романенко, УП