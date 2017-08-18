Українців немає в списках поранених у Барселоні

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П'ятниця, 18 серпня 2017, 08:10

В результаті теракту в Барселоні поранення отримали громадяни  принаймні 18 національностей.

Таку інформацію озвучила каталонська влада, повідомляє Deutsche Welle.

За даними каталонського уряду, серед постраждалих є громадяни Франції, Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Аргентини, Венесуели, Бельгії, Австралії, Угорщини, Перу, Румунії, Ірландії, Греції, Куби, Македонії, Китаю, Італії та Алжиру.

Влада Австралії вже підвередила поранення трьох своїх громадян, один з них знаходиться у важкому стані.

Протягом ночі інформація про кількість поранених постійно змінювалося, на даний момент відомо про понад 100 постраждалих.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня в центрі Барселони мікроавтобус в'їхав у натовп людей у туристичному кварталі Ла-Рамбла.

В результаті теракту загинули 13 людей. Двоє нападників були затримані поліцією, третього застрелили в перестрілці.

"Ісламська держава" заявила про свою відповідальність за напад.

В ніч на 18 серпня в місті Камбрілс, розташованому за 130 км від Барселони, автомобіль наїхав на пішоходів, постраждали семеро людей, поліція визнала інцидент терактом.

Під час перестрілки правоохоронці вбили на місці чотирьох терористів, п'ятий помер згодом від ран. На терористах були жилети з вибухівкою, поліція провела контрольовані вибухи.

Європейська правда

Теми: тероризм
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