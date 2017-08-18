"План Маршала" передбачає допомогу Україні у €5 мільярдів на рік – Кубів

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П'ятниця, 18 серпня 2017, 13:28

Сейм Литви підготував план допомоги Україні в контексті євроінтеграції, який передбачає щорічну допомогу від ЄС у розмірі 5 мільярдів євро.

Про це повідомив у Facebook віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

За його словами, йдеться про литовського план для України на 2017-2020 роки та "Новий європейський план для України" (так званий План Маршала).

"Ця ініціатива Литовського Сеймасу передбачає економічну, політичну та фінансову допомогу для України у контексті євроінтеграції. Йдеться про як мінімум €5 млрд щорічної підтримки реформ, які спрямовані на економічне зростання та розвиток", - наголосив віце-прем'єр.

Він зазначив, що зараз цей проект активно обговорюється у ключових міжнародних інституціях, аби сформувати "групу друзів" України та забезпечити підтримку плану для його втілення.

Як повідомлялося, ідея надання масштабної фінансової підтримки увійшла до порядку денного саміту Україна-ЄС. "Ми обговорили можливість нового довгострокового плану підтримки України на кшталт того, що був запропонований на саміті ЄНП, так званого плану Маршалла", - повідомив за підсумками саміту президент Петро Порошенко.

Українська правда

Теми: ЄС Європа євроінтеграція
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