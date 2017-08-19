На Воскресенці чоловіка викрали з битами, але без стрілянини - поліція

878 переглядів
Субота, 19 серпня 2017, 11:51

Нацполіція Києва підтверджує факт викрадення чоловіка на бульварі Перова в Дніпровському районі, однак спростовує інформацію про стрілянину.

Про це в коментарі телеканалу "112 Україна" повідомила прес-секретар столичної поліції Оксана Блищик.

За її словами, про подію правоохоронцям повідомила свідок.

"Жінка розповіла, що до припаркованого автомобіля BMW під'їхала велика темна машина, з неї вийшли кілька людей з битами і накинулися на транспортний засіб, який там було припарковано. Витягли з салону водія, завдали йому тілесних ушкоджень, посадили в свій автомобіль і відвезли в невідомому напрямку", - розповіла Блищик.

Відзначається, що з місця події правоохоронці вилучили дві біти, на одній з них - сліди крові.

"Будь-яких обставин, які б нам вказували на те, що там була стрілянина, ми не знайшли. Тобто не було на місці події гільзи, і на транспортному засобі не було виявлено ніяких пошкоджень, які б вказували на те, що вони були отримані від обстрілів. Тому ця інформація не підтверджується на цей час", - уточнила прес-секретар столичної поліції.

Наразі встановлюються особи потерпілого і викрадачів. У поліцію поки ніхто з родичів зниклого чоловіка не звертався.

Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ст. 146 ККУ ("Незаконне позбавлення волі або викрадення людини").

Раніше ресурс dtp.kiev.ua повідомив, що в Києві невідомі розбили і обстріляли автомобіль і викрали водія.

Теми: Київ поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Київ: на Воскресенці зі стріляниною викрали людину 19 серпня 2017, 09:28
Кличко пояснив, чому Київ опинився у хвості рейтингу міст найкомфортніших для життя 18 серпня 2017, 21:58
На параді до Дня незалежності українцям підготували сюрприз 18 серпня 2017, 16:30
powered by lun.ua
Головні новини
МВС, прикордонники, СБУ й фіскали займуться кордонами разом
Автомобілем, що спричинив ДТП, керував Димінський – брат загиблої
Хроніка 19 серпня. Аграрії більше не торгують з Росією, а "амбарна книга ПР" вдарила по штабу Трампа
Доба в АТО: 25 обстрілів, 3 бійців ЗСУ поранено
Усі новини
фото

19 звірів, яких хотіли продати на чорному ринку. Такими ви їх не бачили

серіали

6-й епізод "Гри престолів" потрапив у мережу за 5 днів до прем'єри