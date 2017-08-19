Кандидат ультраправих в канцлери ФРН: Крим слід визнати частиною Росії

Крим ніколи не повернеться у склад України, його слід визнати частиною Росії.

Про це заявив заступник голови німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Александер Гауланд в інтер’ю виданням медіагрупи Funke, повідомляє Die Welt.

"Крим ніколи не повертається до України. Санкції нічого не принесуть", - сказав Гауланд, який є кандидатом у канцлери ФРН від партії "Альтернатива для Німеччини".

"Росія є державою у Європі і ми повинні інтегрувати її у європейський порядок. Потрібно зупинити її протиставляння НАТО", - заявив Гауланд.

"Альтернатива для Німеччини" послідовно виступає за скасування санкцій, введених проти Москви за анексію українського півострова. Нещодавно у іншому інтерв’ю Гауланд висловив впевненість, що Росія ніколи не поверне Україні Крим.

Раніше глава Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово розглядати окремо від інших питань, щоб досягти прогресу у відносинах з Москвою.

Згодом уряд Німеччини підтвердив свою позицію про те, що анексія українського Криму є порушенням міжнародного права.

Європейська правда