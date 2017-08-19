Трьох посадовців "Укрзалізниці" посадили під домашній арешт
Солом'янський райсуд Києва обрав для трьох посадовців "Укрзалізниці", які підозрюються у зловживанні службовим становищем, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронних браслетів на строк 59 днів.
Як повідомляє в суботу прес-служба САП, таке рішення було прийнято у п'ятницю.
Також на підозрюваних покладено додаткові обов’язки: здати документи для виїзду за кордон, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання тощо.
Наразі готуються клопотання про відсторонення від посад підозрюваних: директора одного з департаментів ПАТ "Укрзалізниця" та заступника директора однієї з філій ПАТ "Укрзалізниця".
У даному кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Як повідомлялося, 15 серпня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Кримінального кодексу ("Зловживання владою або службовим становищем") екс-заступника голови УЗ, чинних директора одного з департаментів компанії та заступника директора однієї з філій ПАТ.
За версією слідства, на початку 2014 року підозрювані, будучи членами Тарифної комісії адміністрації залізничного транспорту – колегіального органу УЗ, уповноваженого на встановлення пільгових тарифних ставок на здійснення вантажних перевезень – застосували без наявних на те підстав на користь ряду експедиторів пільгові тарифні ставки на перевезення, внаслідок чого Державна адміністрація залізничного транспорту України недоотримала 10,2 млн доларів доходів.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.