У Слов'янську затримали двох бойовиків "ДНР"

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Середа, 2 серпня 2017, 02:47

За день в Слов'янську поліція затримала двох бойовиків "ДНР".

Про це повідомляє поліція Донецької області.

"Двоє жителів Слов’янська 1995 та 1973 років народження навесні 2014 році добровільно вступили до лав бойовиків. Вони "служили" в різних "підрозділах", але завдання в них були однакові: затримувати та обшукувати громадян на блокпостах окупантів і охороняти захоплені адміністративні будівлі", - йдеться в повідомленні.

Після звільнення Слов'янська зловмисники втекли в Росію, однак через деякий час повернулися і були затримані поліцією.

Стосовно затриманих правоохоронці проводять перевірки ч. 2 ст. 260 (створення незаконних збройних формувань і участь в них) КК України. Максимальне покарання за цей злочин - до 8 років позбавлення волі.

Теми: "ДНР" поліція
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