В Афганістані стався вибух в мечеті, десятки загиблих

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Середа, 2 серпня 2017, 06:20

В афганському місті Герат стався теракт в мечеті.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Відзначається, що в результаті вибуху загинули не менше 30 людей, ще 63 отримали поранення.

При цьому представник губернатора провінції Джалані Фархад заявив телеканалу, що число загиблих зросло до 50 осіб.

Теракт стався в шиїтській мечеті у вівторок, під час вечірньої молитви. В цей час в мечеті перебували близько 300 віруючих.

У поліції заявили, що один терорист-смертник підірвав себе біля мечеті, а другий, озброєний гвинтівкою, відкрив вогонь по людям. Обидва зловмисники мертві.

Теми: Афганістан теракт
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