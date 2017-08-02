США проведуть навчальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети

У середу США мають намір провести навчальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.

Про це повідомляє CBS Los Angeles.

Запуск буде здійснюватися з бази ВПС Ванденберг в період між опівніччю і 6 ранку.

Відзначається, що запуск Minuteman III призначений для "перевірки ефективності, готовності і точності системи зброї". Ракета не буде оснащена боєголовкою.

Два попередніх пуски даної ракети відбулися 26 квітня і 3 травня. Тоді ракети пролетіли близько 6760 км і впали в Тихому океані біля Маршаллових островів.