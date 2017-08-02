Новий голова ДПСУ готує перевірку прикордонних підрозділів на Донбасі

Новопризначений голова Держприкордонслужби Петро Цигикал визначив першочергові завдання відомства.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

"З урахуванням часткової зміни тактики російсько-терористичних військ на сході нашої країни потрібно перевірити готовність прикордонних підрозділів до дій та уточнити поточні завдання", - відмітив очільник відомства.

Також він зазначив про плани посилити боротьбу з корупцією у відомстві.

"Окремої уваги потребує протидія корупційним проявам, які є категорично неприйнятними у правоохоронній структурі країни, що зазнає гібридної агресії з боку Росії", - сказав керівник Держприкордонслужби.

На інших ділянках кордону першочергово він планує зосередитися на підвищенні ефективності протидії організованим злочинним угрупованням. Для цього Цигикал наголосив на необхідності нарощення щільності системи охорони кордону за рахунок раціонального використання сил та засобів і підвищення рівня взаємодії із правоохоронними органами та колегами із сусідніх країн.

Українська правда