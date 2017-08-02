Трамп затвердив нові санкції щодо Росії
Президент США Дональд Трамп підписав закон про нові антиросійські санкції.
Про це на Twitter повідомила журналістка Bloomberg Маргарет Талев.
Згідно з інформацією на сайті Bloomberg, який посилається на чиновника Білого дому, санкції стосуються також Північної Кореї та Ірану.
У повідомленні йдеться також, що Трамп підписав закон, але до нього додається додаток із застереженнями від адміністрації президента щодо наслідків та конституційності деяких положень. Зокрема, що закон посягає на повноваження президента і може зашкодити співпраці США з союзниками.
Раніше Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Трамп не підтримує нові санкції проти Росії, однак підпише прийнятий Конгресом закон.
Обидві палати Конгресу США підтримали законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції". У ньому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ.
Наприкінці минулого тижня Росія оголосила про санкції проти американських дипломатів. РФ вимагає у США до початку осені скоротити число дипломатичних співробітників до 455 осіб. Володимир Путін у неділю заявив, що мова іде про скорочення 755 співробітників дипмісії США.
Детальніше про ухвалений Конгресом санкційний законопроект читайте у матеріалі "Сенат підтвердив новий пакет санкцій: що саме чекає на Росію".
Українська правда, Європейська правда
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