Трамп затвердив нові санкції щодо Росії

Президент США Дональд Трамп підписав закон про нові антиросійські санкції.

Про це на Twitter повідомила журналістка Bloomberg Маргарет Талев.

Згідно з інформацією на сайті Bloomberg, який посилається на чиновника Білого дому, санкції стосуються також Північної Кореї та Ірану.

У повідомленні йдеться також, що Трамп підписав закон, але до нього додається додаток із застереженнями від адміністрації президента щодо наслідків та конституційності деяких положень. Зокрема, що закон посягає на повноваження президента і може зашкодити співпраці США з союзниками.

Раніше Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Трамп не підтримує нові санкції проти Росії, однак підпише прийнятий Конгресом закон.

Обидві палати Конгресу США підтримали законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції". У ньому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ.

Наприкінці минулого тижня Росія оголосила про санкції проти американських дипломатів. РФ вимагає у США до початку осені скоротити число дипломатичних співробітників до 455 осіб. Володимир Путін у неділю заявив, що мова іде про скорочення 755 співробітників дипмісії США.

Детальніше про ухвалений Конгресом санкційний законопроект читайте у матеріалі "Сенат підтвердив новий пакет санкцій: що саме чекає на Росію".

Українська правда, Європейська правда