Пєсков про свіжі санкції: Нічого нового

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Середа, 2 серпня 2017, 21:34

У Кремлі не знайшли нічого нового після підписання президентом США Дональдом Трампом закону про санкції щодо Росії.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Де-факто це нічого не змінює. Нічого нового немає", - сказав він.

Як відомо, президент США Дональд Трамп у середу підписав закон про санкції проти Росії. Однак він стверджує, що закон має серйозні недоліки. Зокрема, тому, що він посягає на повноваження виконавчої влади.

Обидві палати Конгресу США підтримали законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції". У ньому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ

Документ обмежує можливість Трампа знімати санкції з Росії, а також підтверджує дію обмежень, накладених минулою адміністрацією.

Интерфакс, Новая газета

Теми: Росія санкції США
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