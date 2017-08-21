Порошенко: Найважче позаду, але точку неповернення ще не пройшли

Президент Петро Порошенко наголосив на важливості консолідації суспільства перед зовнішніми та внутрішніми загрозами.

Про це глава держави сказав у понеділок під час відкриття оновленої обласної дитячої лікарні в Кропивницькому, інформує прес-служба глави держави.

"Ви бачите, що зміни відбуваються, незважаючи на те, що усім нелегко. Але я можу твердо наголосити – найважче вже позаду. Країна витримала ці випробування. Український народ із честю продемонстрував свою здатність об’єднатися, протистояти агресору і в умовах війни забезпечити ефективний розвиток", – сказав президент.

При цьому Порошенко зазначив, що "точка неповернення" ще не пройдена.

"Відкотити назад нас можуть як спровоковане Росією відновлення гарячої фази війни, так і дії політиків-популістів, які дестабілізуючи ситуацію всередині країни, здатні звести нанівець всі наші зусилля" – сказав президент.

Адміністрація Президента

Глава держави акцентував увагу на тому, що такі дії з деморалізації суспільства є небезпечними та підкреслив, що робить все від нього залежне, щоб не допустити цього сценарію.