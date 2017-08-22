Омелян домагається полегшення перетину західного кордону

Міністр інфраструктури Володимир Омелян наголошує на необхідності зробити все, щоб українські громадяни і громадяни Євросоюзу зручно і швидко перетинали кордон.

Про це він заявив під час наради з удосконалення функціонування пунктів пропуску на західній ділянці державного кордону 21 серпня, інформує Мінінфраструктури.

У нараді взяли участь в. о. голови "Укравтодору" Славомір Новак, перший заступник голови Адміністрації Держприкордонслужби Василь Серватюк, член правління ПАТ "Укрзалізниця" Іренеуш Василевський, представники Мінфіну, Мінекономрозвитку, МЗС, МВС та ДФС, а також народний депутат Антон Геращенко.

"Нам треба розширювати пропускну здатність пунктів пропуску: кількість смуг, кількість співробітників. Нам треба звертатись до досвіду польських колег і країн ЄС, починати з невеликих пунктів пропуску, налагоджувати роботу, потім поширювати алгоритми на більші пункти пропуску", – зазначив Омелян.

Обговорили питання ремонту під’їзних автомобільних доріг до пунктів пропуску на українсько-польському (у першу чергу із спільним прикордонно-митним контролем – Устилуг, Угринів, Грушів, Смільниця), українсько-угорському, українсько-румунському та українсько-словацькому кордоні, доцільність збільшення автомобільних пунктів пропуску, розмежування руху легкового та вантажного транспорту.

Крім того, на нараді говорили про реалізацію угод між Україною, Польщею та Угорщиною про надання кредитів на умовах пов’язаної допомоги.

Омелян наголосив на необхідності подальшої роботи над розвитком залізничного пасажирського сполучення з містами Польщі та інших країн, налагодженням нових шляхів швидкісних залізничних сполучень.

Також міністр попросив пришвидшити час проходження кордону автобусами, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення.

За результатами наради Держприкордонслужба та Державна фіскальна служба мають визначитись з ресурсами, які необхідні для розширення пропускної здатності наявної мережі пунктів пропуску, перед усім на кордоні з Польщею.

"Укравтодор" повинен забезпечити належний стан під’їзних автомобільних доріг до пунктів пропуску.

Крім того, Міністерство закордонних справ попросять почати переговори з польською стороною щодо збільшення пунктів пропуску.