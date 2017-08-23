До Дня незалежності Трамп дав Україні важливу обіцянку

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Середа, 23 серпня 2017, 17:52

США продовжуватимуть докладати зусилля для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це йдеться у листі-вітанні американського президента Дональда Трампа його українському колезі Петру Порошенку з нагоди Дня незалежності України.

 "Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати прагнення України, а також докладатимуть зусиль разом з Вами, європейськими та іншими однодумцями для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України", - цитує Трампа прес-служба українського президента.

"З дня проголошення Україною незалежності 24 серпня 1991 року і особливо після Революції Гідності Сполучені Штати завжди підтримували її прагнення стати дійсно європейською країною", - наголошується у вітанні.

Трамп окремо підкреслив, що День незалежності є особливим моментом для святкування та відзначення уже досягнутих результатів, попри ще існуючі попереду виклики.

 

Українська правда

Теми: Трамп Порошенко День Незалежності
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