Україна готова дати жорстку військову відсіч агресору – президент

Україна готова дати жорстку військову відсіч, якщо Росія піде в наступ.

Про це заявив президент Петро Порошенко у своєму виступі на параді з нагоди Дня незалежності.

Він зазначив, що впевненій в українській армії, яка, за оцінкою європейських аналітичних центрів, перебуває в найкращій формі, ніж будь-коли.

"Україна готова дати жорстку військову відсіч агресору при його спробі піти в наступ. Але все ж таки ми виходимо з пріоритетності мирного, дипломатичного, політико-правового шляху повернення Донбасу і Криму", - сказав Порошенко.

Він повідомив, що через шість хвиль мобілізації пройшли вже 200 тисяч осіб, близько 100 тисяч пішли служити за контрактом. 130 тисяч воїнів з бойовим досвідом зараховані до мобілізаційного резерву, і в разі загострення ситуації готові швидко повернутися до строю.

"Найміцніше залізо в нашій армії – це те, з якого зроблені наші воїни", - сказав президент.

Він повідомив, що присвоїв звання героїв України оборонцю Авдіївської промзони лейтенанту Василю Тарасюку та капітану Євгену Лоскоту, який в 2014 році зупинив рух колони російських військ в бік Щастя й підірвав себе гранатою.

Порошенко також підкреслив, що для України є надзвичайно символічною участь у параді з нагоди Дня незалежності керівників оборонних відомств і військовослужбовців Збройних Сил Великої Британії, Грузії, Естонії, Канади. Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії та США.

Українська правда