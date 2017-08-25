Мер Венеції: поліція стрілятиме у кожного, хто кричатиме "Аллах Акбар"

Мер Венеції Луїджі Брун'яро заявив, що поліція стрілятиме без попередження в кожного, хто на площі Сан Марко кричатиме "Аллах Акбар".

Про це повідомляє Veneziatoday.it.

"Венеція є єдиним містом в Європі, в якому було заарештовано всього лише чотирьох терористів. Вони хотіли підірвати міст Ріальто, заявляючи, що хотіли зустрітися з Аллахом. Ми відправимо їх прямо до Аллаха без підривання моста. Якщо хтось вигукне "Аллах Акбар" на площі Святого Марка, то ми відправимо їх туди", - сказав мер Венеції.

Зазначимо, що в Італії неоднозначно розцінили заяву мера Венеції.

Видання The Times повідомляє, що після такого виступу на конференції в Ріміні, мер Флоренції Даріо Нарделла підбіг до Брун'яро, вигукуючи "Аллах Ахбар!" та сміючись. Пізніше у своєму Facebook він вибачився за такий жарт, написавши: "Я не мав намір образити когось, і тим більше мусульманську громаду".

Андреа Гнассі, мер міста Ріміні (регіон Емілія-Романья), теж відреагував на слова Брун'яро, заявивши: "Я б рекомендував всім із Романьї не співати "Моя Романья" на площі Святого Марка, бо ти ніколи не знаєш.... я не впевнений, чи я повністю зрозумів промову Брун'яро, тому що половина її була на венеціанському діалекті".

Нагадаємо, у березні поліція Венеції заарештувала трьох вихідців із Косова та затримала одного неповнолітнього за підозрою у підготовці теракту.

Затриманих підозрюють у підготовці теракту на мосту Ріальто, який є символом Венеції.

Європейська правда