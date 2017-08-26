Штаб: Сили АТО біля Гнутового обстрілювали впродовж 3 годин

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Субота, 26 серпня 2017, 13:21

Внаслідок бойових дій за минулу добу жоден український військовий не загинув, троє зазнали поранень та травм.

Про це 26 серпня повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник. 

На донецькому напрямку загалом відбулося 8 обстрілів, одразу після опівночі вчора бойовики здійснили обстріл зі стрілецької зброї поблизу Зайцевого. 

"Потім запанувала тиша, однак близько 13:00 бойовики відновили обстріли на ділянці фронту Авдіївка - шахта Бутовка, які тривали до кінця доби. Вогонь вівся з кулеметів та гранатометів, в бік Авдіївки випустили 10 120-мм мін", - повідомив Мотузяник. 

У напрямку Маріуполя сталося 9 збройних провокацій, усі вони припали на ділянку фронту Чермалик - Широкине, використовували переважно легке озброєння. 

Позиції сил АТО біля Гнутового обстрілювали впродовж майже 3 годин. 

На луганському напрямку було відносно спокійно, ворог порушив "тишу" лише один раз у напрямку н.п. Малинове із застосуванням гранатометів. 

Українська правда 

Теми: АТО Донбас
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