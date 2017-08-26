Ще один радник Трампа подав у відставку

Себастьян Горка залишив посаду консультанта Білого дому з питань боротьби з тероризмом.

Про це повідомляє CNN.

Горка був одним із найпалкіших прибічників президента Дональда Трампа, який часто з’являвся в ефірі, щоб виступити на захист політики президента та його публічних заяв.

За даними ЗМІ, Горка пішов з посади після того як зрозумів, що у Білому домі йому не відведено будь-якої значущої ролі.

Білий дім підтвердив, що Горка більше не працює в адміністрації, але спростував, що він пішов у відставку за власним бажанням.

Горка став черговим відставником Білого дому за 7 місяців перебування адміністрації Трампа при владі.

Раніше свої пости покинули глава апарату Білого дому Райнс Прібус, радник президента з нацбезпеки Майкл Флінн, провідний радник президента Стів Беннон. Менше всього на своїй посаді пропрацював екс-директор з комунікацій Ентоні Скарамуччі - лише 10 днів.

Європейська правда