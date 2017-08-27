Техас потерпає від найпотужнішого за 50 років буревію

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Неділя, 27 серпня 2017, 02:35

Жертвою найсильнішого за більш ніж 50 років шторму, який уразив штат Техас в США, стала щонайменше одна людина.

Про це повідомляє Reuters.

Ураган 4 категорії "Харві" уразив Техас,  серце нафтової і газової промисловості США, вітрами в 209 км на годину, що зробило його найсильнішим штормом в штаті з 1961 року.

Ураган загрожує катастрофічними повенями. І, хоча він послабився до тропічного шторму, як очікується, він продовжить завдавати збитки ще протягом декількох днів, принісши 102 см опадів.

Повідомляється, що одна людина загинула під час пожежі в своєму будинку в місті Рокпорт, в 48 км на північ від міста Корпус-Крісті.

У кількох містах затоплені вулиці і обірвані лінії електропередач.

 
всі фото: Reuters
 
 

 

Ураган "Харві" порівнюють з "Катріною", ураганом 3 категорії який вразив Новий Орлеан в 2005 році. Тоді близько 1800 осіб загинули внаслідок повільного реагування уряду на надзвичайну ситуацію, пише видання.

Губернатор штату Грег Ебботт  заявив, що до боротьби з наслідками стихії і пошуково-рятувальних операцій буде залучено 1800 військових.

У зв'язку з ураганом "Харві" президент США Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха у штаті Техас та закликав жителів проявляти максимальну обережність.

Теми: США стихійне лихо
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