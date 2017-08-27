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Техас страдает от самого мощного за 50 лет урагана

Воскресенье, 27 августа 2017, 02:35

Жертвой самого сильного за более чем 50 лет шторма, поразившего штат Техас в США, стал по меншей мере один человек.

Об этом сообщает Reuters.

Ураган 4 категории "Харви" обрушился на Техас,  сердце нефтяной и газовой промышленности США, ветрами в 130 миль в час (209 км в час), что сделало его самым сильным штормом в штате с 1961 года.

Ураган  угрожает катастрофическими наводнениями. И, хоть он ослабел до тропического шторма, как ожидается, он продолжит причинять убытки еще в течение нескольких дней,  принеся 102 см  осадков.

Сообщается, что один человек погиб во время пожара в своем доме в городе Рокпорт, в 48 км к северу от города Корпус-Кристи.

В нескольких городах затоплены улицы и оборваны линии электропередач.

 
все фото: Reuters
 
 

 

Ураган "Харви" сравнивают "Катриной", ураганом 3 категории который поразил Новый Орлеан в 2005 году. Тогда около 1800 человек погибли вследствие медленного реагирования правительства на чрезвычайную ситуацию, пишет издание.

Губернатор штата Грег Эбботт  заявил, что к борьбе с последствиями стихии и поисково-спасательным операциям будут привлечены 1800 военных.

В связи с ураганом "Харви" президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в штате Техас и призвал жителей проявлять максимальную осторожность.

Темы: СШАстихийное бедствие
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