Розвідка: На окупованому Донбасі місцеві мешканці роззброїли 3 бойовиків

Мешканці одного з населених пунктів Слов’яносербського району роззброїли трьох бойовиків мотострілецької бригади, які перебували у стані сильного алкогольного сп’яніння та погрожували застосуванням зброї.

Про це 27 серпня повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Окрім того в районі н.п. Безіменне (Новоазовський район) окупанти у нетверезому стані скоїли ДТП, внаслідок чого було травмовано двох цивільних осіб.

"У н.п. Сентянівка (Слов’яносербський район) група бійців мотострілецької бригади (Алчевськ) у стані алкогольного сп’яніння здійснювали хаотичну стрільбу та підривала гранати", - повідомили у розвідці.

"Поведінка представників російських окупаційних військ викликає обурення місцевого населення та призводить до відкритої протидії", - йдеться у повідомленні.

Українська правда