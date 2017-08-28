Волкер: США розглядають питання надання Україні летальної зброї

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Понеділок, 28 серпня 2017, 01:07

Спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа серйозно розглядає питання надання летальної зброї Києву.

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

"Чи продовжує адміністрація Трампа політику Обами або змінює її? Поки немає будь-якої нової політики, але на дуже високому рівні люди ставляться до цього дуже серйозно", - зазначив Волкер.

При цьому він підкреслив, що "це має бути рішення президента".

Як повідомлялося, Волкер також вважає, що з точки зору безпеки України поки не готова вступити в НАТО, а Альянс не готовий її зараз прийняти, але наголосив на необхідності продовжувати реформу армії за стандартами НАТО.

Теми: США Україна
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