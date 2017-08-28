З початку року в Україні потонули понад 800 осіб
З початку року на водоймах країни загинули 866 осіб.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 866 людей, з яких 85 діти. При цьому врятовано 571 людина, у тому числі 124 діти", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що тільки з початку серпня на водоймах країни загинули 66 українців. У ДСНС підкреслили, що цей показник вже перевищив в два рази торішню серпневу статистику.
Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях і купання в нетверезому стані.
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