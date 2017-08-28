СБУ затримала сепаратистів із соцмереж "Вконтакті" та "Однокласники"

Співробітники Служби безпеки України протягом серпня припинили діяльність декількох адміністраторів, які підтримували антиукраїнські спільноти у заборонених в Україні соціальних мережах "Вконтакті" та "Однокласники".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними правоохоронців, пропагандисти працювали в дев’яти областях України - у Київській, Львівській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Чернігівській, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Сумській областях. Наразі всі вони затримані.

Одного з них затримали на столичному залізничному вокзалі, під час повернення з чергового інструктажу в Москві. Оперативники спецслужби встановили, що це був мешканець міста Ватутіне, що на Черкащині. На власних сторінках у соцмережах він поширював антиукраїнські матеріали.

Крім того, в Києві так званий прес-секретар та активний учасник антиукраїнської сепаратистської організації створив низку ресурсів у соцмережах. Там він закликав до повалення державного строю та просував ідеї для створення так званої "новоросії".

Подібні дії вчиняли й інші пропагандисти на своїх антиукраїнських ресурсах. Вони створювали десятки веб-сторінок та спільнот у соцмережах і активно поширювали україно-ненависницькі та сепаратистські матеріали.

Наприклад, пропагандист із Хмельниччини, керуючись вказівками координаторів з Росії, поширював заклики до повалення державного строю в країні, виправдовував агресію РФ і злочинні дії терористичних формувань ЛНР/ДНР. В одній із груп він розмістив фото загиблих та поранених учасників АТО з цинічними коментарями.

Оперативники СБ України задокументували, що агітатори отримали завдання від російських спецслужб активізувати антиукраїнську пропаганду саме напередодні Дня Незалежності.

"Основним завданням кремлівських інформаційних найманців було створення картинки несприйняття центральної влади у декількох регіонах країни. Зловмисники, за вказівкою російських кураторів, зокрема, публікували заклики до повалення конституційного ладу, державної влади та порушення територіальної цілісності в країні", - йдеться у повідомленні СБУ.

Під час обшуків вилучені комп’ютери та мобільні телефони пропагандистів з доказами отримання завдань від російських кураторів та розміщення антиукраїнських матеріалів.

За виявленими фактами відкрито низку кримінальних проваджень за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Загалом протягом трьох років Службою безпеки зареєстровано 72 кримінальні провадження, за матеріалами досудових розслідувань слідчих СБ України винесено понад 60 вироків особам, які здійснювали антиукраїнську пропаганду в російських соцмережах "Вконтакті" та "Однокласники".

Оперативники спецслужби також припинили функціонування 70 Інтернет спільнот фейкових "псевдонародних республік" у різних регіонах України.

Українська правда