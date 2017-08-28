Порошенко хоче, щоб ОБСЄ моніторила зону АТО цілодобово

Інспектори ОБСЄ мають спостерігати за дотриманням режиму припинення вогню 24 години 7 днів на тиждень.

Про це під час перебування на Донеччині 28 серпня сказав президент Петро Порошенко, інформує прес-служба глави держави.

"Нас не влаштовує, коли інспектори ОБСЄ приїхали о 9.00 ранку і о 18.00 поїхали, а всю ніч обстрілюють", – розповів Порошенко про свої відвідини міста Щастя на Луганщині.

Президент каже, що запропонував, щоб цілодобово 7 днів на тиждень на лінії зіткнення були присутні інспектори ОБСЄ задля забезпечення сталого припинення вогню.

"Саме Україна висунула ініціативу щодо "шкільного перемир’я". З 25-го серпня оголосити жорстке припинення вогню", – наголосив президент та зазначив, що вже третю добу Збройні Сили України не мають бойових втрат і майже немає обстрілів з важкого озброєння.

Глава держави висловив переконання, що завдяки підтримці країн-партнерів та активним діям української влади, Україні вдасться досягти миру на Донбасі.

Українська правда