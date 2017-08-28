Після заяви Макрона і Меркель Порошенко дав доручення армії

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Понеділок, 28 серпня 2017, 23:09

Президент Петро Порошенко заявляє, що доручив керівництву ЗСУ продовжувати дотримуватися оголошеного режиму тиші в зоні проведення АТО.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у понеділок.

"Вітаю заяву лідерів Німеччини та Франції із наполегливим закликом, передусім, до Президента Росії, як країни-агресора та сторони конфлікту, забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню у зв'язку з початком навчального року", - написав він.

"Зі свого боку доручив керівництву ЗСУ продовжувати дотримуватися оголошеного режиму тиші", - додав Порошенко.

Як відомо, Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликали Росію та Україну докласти більше зусиль для повного припинення вогню на сході України.

За результатами телефонних переговорів лідерів держав "нормандського формату", 22 серпня лідери України, Німеччини, Франції та Росії висловилися на підтримку перемир’ю на сході Україниз нагоди початку нового навчального року.

Українська правда

Теми: Порошенко Путін Меркель Франція Донбас
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