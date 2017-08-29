КНДР запустила ракету, яка пролетіла над Японією

Північна Корея здійснила запуск невизначеної ракети у східному напрямку.

Про це з посиланням на військових Південної Кореї повідомляє Reuters.

"Північна Корея запустила невідомий снаряд у вівторок з регіону біля її столиці, Пхеньян, у східному напрямку від її східного узбережжя", - цитує агентство повідомлення.

Японський телеканал NHK повідомив, що ракета розпалася на три частини і впала у водах японського Хоккайдо. На території країни спрацювала урядова система оповіщення J-Alert, яка попередила людей про небезпеку.

Японські військові не намагалися збити ракету, яка пролетіла над територією країни о 6:06 ранку за місцевим часом.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що він зробить все можливе, щоб захистити народ Японії після того, як ракета пролетіла над територією країни.

"Ми будемо докладати максимум зусиль, щоб надійно захистити життя людей", - заявив Абе журналістам дорогою до свого офісу для проведення надзвичайних зустрічей з приводу ракетного запуску.

Раніше Північна Корея заявляла, що розглядає питання про запуск чотирьох ракет в район острова Гуам, де розташована американська військова база.

Як повідомлялось, 26 серпня Північна Корея запустила три балістичні ракети малої дальності.

Нагадаємо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавляють Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.