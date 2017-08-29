США провели два випробування ядерної бомби B61-12

Управління ядерної безпеки (NNSA) міністерства енергетики США та американські ВПС провели два випробування бомби B61-12.

Про це йдеться в повідомленні NNSA.

Випробування проводилися 8 серпня на полігоні Тонопа в Неваді. Бомби без ядерного заряду були скинуті бомбардувальником F-15E ВПС США. Тест проводився для оцінки неядерних функцій бомб і здатності бомбардувальника нести зброю.

Ці тести є частиною серії випробувань, які будуть проводиться ще протягом наступних трьох років. Перший кваліфікаційний тест відбувся в березні.

"Програма продовження життя B61-12 йде за графіком, щоб відповідати вимогам національної безпеки", - сказав Філ Кальбос, заступник директора NNSA з оборонних програм.

Ракета B61-12 замінить собою чотири інші модифікації бомб B61 в ядерному арсеналі країни. Першу виробничу одиницю модифікації планують завершити до 2020 року.