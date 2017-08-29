Мінстець хоче від СБУ роз'яснень щодо видворення іспанських журналістів

Міністерство інформаційної політики стурбоване видворенням з країни двох іспанських журналістів і направило звернення в СБУ з проханням роз'яснити ситуацію.

Про це ідеться у повідомленні на сайті відомства, пише "Європейська правда".

"Міністерство інформаційної політики України занепокоєне ситуацією, що склалася навколо представників ЗМІ. Відомство вже направило звернення у відповідні силові органи, включаючи СБУ, з проханням надати детальне роз’яснення", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що іспанських журналістів Антоніо Памплієгу та Мануеля Анхеля Састре не пустили в Україну з огляду на їхню антиукраїнську діяльність.

Як повідомлялося, в Іспанії звинуватили Україну у цензурі через видворення журналістів Антоніо Памплієги та Мануеля Анхеля Састре.

У 2015 році вони були включені до чорного списку громадян, які становлять загрозу нацбезпеці України. Через це на них поширювалася заборона в’їзду до України терміном до 5 років. Після рішучого протесту іспанського уряду Київ зняв санкції з них у травні 2016 року.

Однак деякі журналістські матеріали справді могли викликати занепокоєння СБУ, і журналісти підтверджують своє авторство щодо них. Так, в одному зі своїх останніх дописів в Instagram Антоніо Памплієга нагадує про "бомбардування Первомайська українською армією" у 2014 році.

А у дописі від 24 серпня минулого року він наводить дані про унікальну промисловість Донбасу і додає таку цитату співрозмовника, керівника шахти ім. Челюскінців на окупованій частині Донбасу: "Київська влада це добре знає, саме тому намагається покінчити з економікою регіону за допомогою обстрілів. Адже покінчити з шахтами - це означає знищення засобів для існування для тисяч сімей в регіоні і приречення їх на голодну смерть. Війна - це противна річ".

В його статті від 2014 року за назвою "В глибинах Донбасу: українська війна затоплює знамениті шахти", звідки взято цю цитату, відсутня думка української сторони і лише наводиться інформація про те, як українська армія знищує інфраструктуру Донбасу.