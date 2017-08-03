США випробували балістичну ракету Minuteman III

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Четвер, 3 серпня 2017, 01:17

ВВС США провели планові успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III.

Про це повідомляє телеканал ABCNews.

Ракета була запущена о 2:10 за місцевим часом з авіабази Вандерберг ВВС США, розташованої приблизно в 130 милях на північний захід від Лос-Анджелеса.

"Не будучи відповіддю на недавні північнокорейські дії, випробування демонструють, що ядерні сили Сполучених Штатів є безпечними, надійними, ефективними і в змозі виявити, запобігти і захистити від атак Сполучені Штати і їх союзників", - йдеться в заяві ВПС США.

Як пише видання, сьогоднішнє випробування МБР стало результатом зростаючої напруженості в Північній Кореї. Як відомо, в п'ятницю в країні була запущена МБР.

У відповідь на це два бомбардувальники B-1B ВВС США пролетіли над Корейським півостровом.

Теми: США ядерна зброя Північна Корея
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