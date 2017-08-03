Харківське шосе у Києві перекрили через протест
Харківське шосе у Києві перекрито від Ленінградської площі до Інституту хімії у зв’язку із протестом мешканців будинків на Войцеховського проти відключення їм енергопостачання.
На зупинці Гашека, 12, не ходять ні трамваї, ні автобуси від 7 вечора середи.
За словами представника патруля, який перекрив дорогу на зупинці Ярослава Гашека, коли відновлять рух, невідомо, оскільки люди вимагають, щоб до них вийшли представники влади.
За даними поліції, з вечора до людей ніхто від влади не виходив.
Станом на 8:30 не ходять навіть маршрутки, вони доїжджають до Ленінградської площі – і розвертаються.
Ірина Балачук, УП
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