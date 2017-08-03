Харківське шосе у Києві перекрили через протест

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Четвер, 3 серпня 2017, 08:36

Харківське шосе у Києві перекрито від Ленінградської площі до Інституту хімії у зв’язку із протестом мешканців будинків на Войцеховського проти відключення їм енергопостачання.

На зупинці Гашека, 12, не ходять ні трамваї, ні автобуси від 7 вечора середи.

За словами представника патруля, який перекрив дорогу на зупинці Ярослава Гашека, коли відновлять рух, невідомо, оскільки люди вимагають, щоб до них вийшли представники влади.

За даними поліції, з вечора до людей ніхто від влади не виходив.

Станом на 8:30 не ходять навіть маршрутки, вони доїжджають до Ленінградської площі – і розвертаються.

Ірина Балачук, УП

 

Теми: Київ ЖКГ акції
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