Сина екс-керівника "Енергоатома" затримали у справі про розкрадання

Сина колишнього гендиректора НАЕК "Енергоатом" і Южно-Української АЕС Артема Кіма затримали за підозрою в розкраданні 27 млн грн "Енергоатома".

Про це повідомили "Українській правді" джерела у правоохоронних органах.

Національне антикорупційне бюро України повідомляє, що 2 серпня детективи затримали нового підозрюваного у цій справі, але імені не називає.

Злочин кваліфіковано за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу.

За версією слідства, "затриманий, використовуючи родинні зв’язки з колишнім генеральним директором "Южно-Української АЕС" (входить до складу ДП "НАЕК "Енергоатом"), упродовж 2012-2014 років сприяв перемозі двох комерційних структур у торгах із закупівлі електрощитового обладнання, які проводила атомна електростанція".

Обладнання поставили за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держави завдали збитки на 27 мільйонів гривень.

Розслідування цієї корупційної схеми детективи НАБУ здійснюють із квітня 2016 року, після того як відповідне кримінальне провадження було передано зі слідчого управління МВС у Миколаївській області.

Крім затриманого 2 серпня, в цьому провадженні 13 особам уже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.205 КК України.

Стосовно 4 осіб матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження та направлені до суду з угодами про визнання винуватості, три з яких затверджені судом з обвинувальними вироками, одна угода перебуває на розгляді суду.

5 підозрюваних оголошено у національний та міжнародний розшук.

На підставі вироків суду засуджені повернули до держбюджету понад 1,5 млн грн.

"Вживаються заходи для повного відшкодування збитків, завданих державі, для чого за клопотаннями детективів НАБУ накладено арешт на майно підозрюваних на суму понад 100 млн грн", – інформує бюро.

Досудове розслідування триває, наразі встановлюються й інші особи, причетні до реалізації корупційної схеми.

Зазначимо, що 37-річний Артем Кім – син колишнього гендиректора НАЕК "Енергоатом" і Південно-Української АЕС Віссаріона Кіма. Його пов’язують також із зіркою Дашею Астаф'євою.

"Українська правда"