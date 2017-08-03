Siemens втратить до 200 млн євро у Росії через скандал з кримськими турбінами

Німецький концерн Siemens може втратити від 100 до 200 мільйонів євро виручки в Росії через скандал з поставками турбін до тимчасово окупованого Криму.

Про це у четвер заявив глава Siemens Джо Кезер, повідомляє Reuters, передає Європейська правда.

Джо Кезер заявив, що компанія вже вжила заходів для скорочення збитків, однак зараз Siemens не виключає нових заходів.

Росія поставила на окупований півострів чотири турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.

Siemens спершу заперечував нелегальну поставку. Однак згодом заявив, що має усі докази того, що газові турбіни були незаконно транспортовані на півострів.

Концерн вирішив зупинити поставку енергетичного обладнанняросійським державним компаніям, доки на напрацює нових правил контролю поставок.

Крім того, Siemens подав позови до Арбітражного суду Москви проти причетних до постачання його турбін в окупований Крим.