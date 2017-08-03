День в АТО: Тривалих протистоянь не було, бо ЗСУ стріляли у відповідь

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Четвер, 3 серпня 2017, 18:57

На Донбасі упродовж дня тенденцій до загострення обстановки не було.

Як повідомляє прес-центр АТО, зазвичай проросійські бойовики вдень здійснюють до 10 обстрілів українських позицій і, здебільшого, це легке озброєння. Основна активність незаконних збройних формувань переважно фіксується після 18 години.

"Так, сьогодні з опівночі і до 18 години на Луганському напрямку злочинці зі стрілецької зброї відкривали вогонь по українських укріпленнях на підступах до Новоолександрівки. А по опорних пунктах у Кримському та Новотошківському били ворожі гранатомети", - сказано у повідомленні.

Водночас на Маріупольському напрямку, близько 14 години, НЗФ випустили 8 мін калібру 82 міліметри неподалік Павлополя. А на Донецькому напрямку вони з гранатомету обстріляли шахту Бутівку.

"У відповідь на провокації незаконних збройних формувань сили АТО оперативно відкривали вогонь, тож протистояння було не тривалим", - зазначили у прес-центрі АТО.

Українська правда

Теми: АТО
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