Для українських доріг закуплять 78 пунктів контролю за вантажівками
Кабінет міністрів вніс зміни у порядок здійснення габаритно-вагового контролю на дорогах і підтримав збільшення кількості пунктів перевірки.
Відповідну постанову уряд підтримав у середу.
Перед цим голова Укртрансбезпеки Михайло Ноняк повідомив, що в Україні не вистачає подібних пунктів перевірки.
"На наших шляхах пункти габаритно-вагового контролю, які працюють, їх близько 30. 8 з них працюють в цілодобовому режимі. Для того, щоб покрити всю територію України, всі ті транспортні потоки, всі артерії… цих площадок недостатньо. Тому пропонується збільшити кількість пунктів габаритно-вагового контролю", - сказав він.
"За єврокошти Укртрансбезпеки… до кінця вересня ми отримаємо першу партію транспортних засобів, а це будуть пересувні лабораторії, які будуть працювати не лише по габаритно-ваговому контролю, а і по інших видах контролю", - додав Ноняк.
Він заявив, що до кінця року Укртрансбезпеки отримає 78 таких комплексів. Також міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що буде збільшено кількість інспекторів на дорогах.
Олександр Шумілін, УП
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