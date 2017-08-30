Для українських доріг закуплять 78 пунктів контролю за вантажівками

Кабінет міністрів вніс зміни у порядок здійснення габаритно-вагового контролю на дорогах і підтримав збільшення кількості пунктів перевірки.

Відповідну постанову уряд підтримав у середу.

Перед цим голова Укртрансбезпеки Михайло Ноняк повідомив, що в Україні не вистачає подібних пунктів перевірки.

"На наших шляхах пункти габаритно-вагового контролю, які працюють, їх близько 30. 8 з них працюють в цілодобовому режимі. Для того, щоб покрити всю територію України, всі ті транспортні потоки, всі артерії… цих площадок недостатньо. Тому пропонується збільшити кількість пунктів габаритно-вагового контролю", - сказав він.

"За єврокошти Укртрансбезпеки… до кінця вересня ми отримаємо першу партію транспортних засобів, а це будуть пересувні лабораторії, які будуть працювати не лише по габаритно-ваговому контролю, а і по інших видах контролю", - додав Ноняк.

Він заявив, що до кінця року Укртрансбезпеки отримає 78 таких комплексів. Також міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що буде збільшено кількість інспекторів на дорогах.

Олександр Шумілін, УП