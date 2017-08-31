Зеркаль: Білорусь поводиться як партнер лише на словах

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Четвер, 31 серпня 2017, 07:35

Білорусь на словах веде себе як партнер, а насправді діє зовсім по-іншому.

Таку думку висловила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі програми "Час. Підсумки дня" на "5 каналі".

"Насправді по Білорусі, мені здається, набагато більше питань, ніж відповідей, зараз", - зазначила вона.

Зокрема, за її словами, одним з питань є вступ Білорусі до Світової організації торгівлі, а також питання безпеки українських громадян в цій країні.

"Чи будемо ми підтримувати Білорусь у цьому вступі, зважаючи, наприклад, на те, що Білорусь – це остання країна Євроазійського економічного союзу, яка вступає до СОТ? І що буде, які будуть наслідки цього вступу? Чи ми все ж таки будемо дивитися на свої інтереси, і нав'язувати вже Білорусі, через Білорусь ЄврАзЕСу свої інтереси, включаючи транзит, включаючи всі заборони, включаючи всі ліцензії і всю решту питань, а також, звичайно, вирішуючи питання і в'їзду громадян України і безпеки громадян України в Білорусі", – сказала Зеркаль.

"На мій погляд, це комплексне питання, і ми маємо підходити до цього комплексно, бо Білорусь на словах поводиться як партнер, а насправді вони поводяться зовсім по-іншому", - наголосила вона.

Зеркаль розказала, що білоруська сторона не забезпечує належного рівня співпраці у зв’язку з пошуком зниклого там 19-річного українця Павла Гриба.

Теми: Білорусь МЗС
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