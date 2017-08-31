Автомобіль Димінського перевірять біологи та автотехніки

Вилучені з автомобіля бізнесмена Петра Димінського біологічні зразки будуть відправлені на молекулярно-генетичну, автотехнічну та інші експертизи.

Про це "Українській правді" повідомив прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало.

"Сьогодні слідчими Нацполіції, за узгодженням з процесуальним керівником Генпрокуратури, був проведений додатковий огляд автомобіля, який став учасником дорожньо-транспортної пригоди. Мета огляду – розв’язання питань, які постали перед слідством, в ході розслідування цієї справи. До огляду були залучені фахівці Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, як біологи так і фахівці автотехніки", - розповів Тракало.

Також він додав, що в подальшому з вилучених зразків, будуть проведені молекулярно-генетична, дактилоскопічна, компютерно-технічна, автотехнічна і авто-трасологічна, судово-медична та інші експертизи.

На запитання чи будуть експерти збирати біологічні зразки Димінського у нього вдома, Ярослав Тракало відмовився відповісти.

"Я читав чутки в інтернеті стосовно того, що будуть взяті зразки Димінського з його дому. Але я не уповноважений їх коментувати", - констатував прес-секретар.

Раніше ЗМІ повідомляли, що слідчі поліції ведуть пошук біологічних зразків бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" (Львів) Петра Димінського, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП.

Для порівняння його ДНК нібито планувалось оглянути не тільки автомобіль, але й таємно і оперативно зібрати його зразки в інших місцях.

Яна Міланова, УП