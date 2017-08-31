В Полтаві суддя вимагав хабар за своє рішення – НАБУ
У Полтаві правоохоронці впіймали на отриманні хабара суддю Ленінського районного суду.
Про це йдеться у повідомленні НАБУ у четвер.
Суддю затримано за підозрою у скоєнні злочину, кваліфікованого за ч.3 ст.368 ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службової особи") Кримінального кодексу України.
"Суддю затримано після одержання ним неправомірної вигоди від представника позивача у цивільній справі. За версією слідства, служитель Феміди взяв гроші за винесення рішення в інтересах позивача, який вимагав стягнути заборгованість у сумі 100 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
Вказується, що тривають обшуки і вирішується питання повідомлення судді про підозру, а також внесення подання до Вищої ради правосуддя щодо надання дозволу про утримання судді під вартою.
Також, зазначається, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали в березні 2017 року.
Українська правда
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