У Дубаї горить один з найвищих хмарочосів у світі
У Дубаї (ОАЕ) горить хмарочос Marina Torch, який є п'ятою найвищою житловою будівлею в світі.
Про це повідомляє Daily Mail.
На місці працюють пожежні загони, проводиться евакуація. Про постраждалих інформації немає.
Хмарочос нараховує 79 поверхів. У 2015 році в ньому вже спалахувала сильна пожежа.
It is one of the tallest residential buildings in the world and stands at 1,105 ft tall https://t.co/k2X3xIvHDp pic.twitter.com/AzFRElMkWD— Daily Mail Online (@MailOnline) 3 августа 2017 г.
#torchtower #dubai hope everybody in the building got out safely 🙏🏻😢 pic.twitter.com/mIqJ3pK1Mf— Hilda (@dhuyanik) August 3, 2017
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