У Дубаї горить один з найвищих хмарочосів у світі

У Дубаї (ОАЕ) горить хмарочос Marina Torch, який є п'ятою найвищою житловою будівлею в світі.

Про це повідомляє Daily Mail.

На місці працюють пожежні загони, проводиться евакуація. Про постраждалих інформації немає.

Хмарочос нараховує 79 поверхів. У 2015 році в ньому вже спалахувала сильна пожежа.

It is one of the tallest residential buildings in the world and stands at 1,105 ft tall https://t.co/k2X3xIvHDp pic.twitter.com/AzFRElMkWD