У Дубаї горить один з найвищих хмарочосів у світі

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П'ятниця, 4 серпня 2017, 01:37

У Дубаї (ОАЕ) горить хмарочос Marina Torch, який є п'ятою найвищою житловою будівлею в світі.

Про це повідомляє Daily Mail.

На місці працюють пожежні загони, проводиться евакуація. Про постраждалих інформації немає.

Хмарочос нараховує 79 поверхів. У 2015 році в ньому вже спалахувала сильна пожежа.

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