Доба в АТО: 21 обстріл, бойовики били з мінометів і гранатометів

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П'ятниця, 4 серпня 2017, 06:57

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 21 раз відкривали вогонь, після 18:00 вони посилили обстріли.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Тричі ворог застосовував міномети, 14 разів – гранатомети, один раз бив з озброєння БМП", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку терористи майже дві години били з гранатометів, великокаліберних кулеметів, озброєння БПМ по українських силах на шахті Бутівка. Також, двічі під гранатометний вогонь потрапили опорні пункти ЗСУ на південних околицях Авдіївки і поблизу селища Луганське.

На Луганському напрямку ввечері сепаратисти застосовували стрілецьку зброю і гранатомети біля Новоалександрівки, Станиці Луганської і Новотошківського.

На Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали з великокаліберних кулеметів і гранатометів українські укріплення в Водяному.

"Варто додати, що цієї доби майже на кожен провокативний обстріл з боку бойовиків, сили АТО вогнем у відповідь, примушували противника до миру. Тож більшість вогневих контактів були не тривалі", - підкреслили в штабі.

Теми: АТО Донбас Збройні сили
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