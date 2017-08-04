Опитування: Росіяни різко розчарувалися в Трампі

52 перегляди
П'ятниця, 4 серпня 2017, 07:44

Після чергових санкцій число росіян, незадоволених президентом США Дональдом Трампом, перевищило кількість тих, хто симпатизує йому.

Про це повідомляє РБК з посиланням на нове опитування ВЦИОМ, проведене 30-31 липня.

Так, 28% росіян ставляться до Трампа скоріше негативно, 43% - байдуже, і всього 18% - скоріше позитивно. Протягом місяця ставлення респондентів до американського президента різко погіршилося: за підсумками опитування 9-10 липня скоріше позитивно до американського лідера ставилися 27% опитаних, скоріше негативно - 22%.

 

Оцінки російсько-американських відносин, що покращилися на початку липня після зустрічі глав держав, в кінці місяця погіршилися. Більше третини респондентів (39% проти 32% на початку липня) говорять про напруженість, 23% - про прохолоду, 21% (проти 10%) - про ворожість.

Також 72% опитаних вважають, що Захід скоро сам скасує санкції проти Росії. 20% висловилися за те, що скасування санкцій слід домагатися, так як вони шкодять російській економіці.

 

Опитування було проведено по телефону 30-31 липня, в ньому взяли участь росіяни у віці від 18 років.

Теми: Трамп Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Ти навіть гірший за мене": опубліковано тексти переговорів Трампа 3 серпня 2017, 18:19
Санкції проти РФ не повинні нашкодити вирішенню конфлікту в Україні - Трамп 2 серпня 2017, 21:30
Трамп: Закон про санкції проти Росії має серйозні недоліки 2 серпня 2017, 19:37
powered by lun.ua
Головні новини
Доба в АТО: 21 обстріл, бойовики били з мінометів і гранатометів
Турчинов: На Донбасі встановлять системи блокування проросійських каналів
ЗМІ: Кортеж Луценка регулярно їздить зустрічною смугою
Суд виправдав генерала Держприкордонслужби, який отримав 10 років за хабар
Усі новини
Чорногорія

6 правил життя у Чорногорії, які має знати кожен мандрівник

Комікси

5 типів жителів міста, які проявляються в спеку