Опитування: Росіяни різко розчарувалися в Трампі

Після чергових санкцій число росіян, незадоволених президентом США Дональдом Трампом, перевищило кількість тих, хто симпатизує йому.

Про це повідомляє РБК з посиланням на нове опитування ВЦИОМ, проведене 30-31 липня.

Так, 28% росіян ставляться до Трампа скоріше негативно, 43% - байдуже, і всього 18% - скоріше позитивно. Протягом місяця ставлення респондентів до американського президента різко погіршилося: за підсумками опитування 9-10 липня скоріше позитивно до американського лідера ставилися 27% опитаних, скоріше негативно - 22%.

Оцінки російсько-американських відносин, що покращилися на початку липня після зустрічі глав держав, в кінці місяця погіршилися. Більше третини респондентів (39% проти 32% на початку липня) говорять про напруженість, 23% - про прохолоду, 21% (проти 10%) - про ворожість.

Також 72% опитаних вважають, що Захід скоро сам скасує санкції проти Росії. 20% висловилися за те, що скасування санкцій слід домагатися, так як вони шкодять російській економіці.

Опитування було проведено по телефону 30-31 липня, в ньому взяли участь росіяни у віці від 18 років.