Спецпрокурор США скликав велике журі для розслідування втручання Росії – WSJ

1117 переглядів
П'ятниця, 4 серпня 2017, 08:21

Спеціальний прокурор США у справі про втручання Росії в американські вибори Роберт Мюллер скликав велике журі (колегія присяжних) для участі в розслідуванні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає Європейська правда.

Видання зазначає, що це вказує на те, що розслідування стало "інтенсивніше" і "виходить на новий етап".

Скликання великого журі, що почало роботу нещодавно, сигналізує також про те, що розслідування у справі триватиме місяці.

Великі журі є "потужними інструментами" розслідування, які дозволяють запитувати документи, оцінювати підготовлені звинувачення і опитувати свідків під присягою.

Як повідомили експерти, це рішення Мюллера вказує на те, що йому потрібно буде отримати свідчення свідків і підготувати звинувачення.

Колишній директор ФБР Роберт Мюллер займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента з Кремлем. Сам Дональд Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.

Теми: США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Держдеп: США не будуть закривати очі на злочини РФ в Україні 4 серпня 2017, 06:00
ЗМІ: Спецпрокурор США у справі про втручання РФ скликав журі для розслідування 4 серпня 2017, 03:25
"Ти навіть гірший за мене": опубліковано тексти переговорів Трампа 3 серпня 2017, 18:19
powered by lun.ua
Головні новини
У Кабміні закликають роботодавців змінити робочі графіки через спеку
Хроніка 4 серпня. Заощадження Тимошенко та листи підтримки Януковича
Доба в АТО: 21 обстріл, бойовики били з мінометів і гранатометів
Турчинов: На Донбасі встановлять системи блокування проросійських каналів
Усі новини
Спека

Що їсти, пити, як заснути, не захворіти у спеку

Такі плани

7 проектів липня, які змінять Київ найближчим часом